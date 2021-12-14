78% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 17 городов

Накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 78% инфицированных COVID-19 приходится на 17 муниципалитетов.

В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (зарегистрировано 69 740 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (15 900),

Первоуральск (9 570),

Каменск-Уральский и Каменский район (7 766),

Ревда (6 422),

Берёзовский (4 904),

Реж (4 735),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 342),

Камышлов и Камышловский район (3 715),

Верхняя Пышма (3 156),

Богданович (2 868),

Нижнесергинский район (2 479),

Сухой Лог (2 308),

Алапаевск и Алапаевский район (2 300),

Серов (2 170),

Артинский район (2 039),

Качканар (2031).

Отметим, что 3,5 месяца назад более 2 тысяч заболевших коронавирусом числилось в 10 свердловских муниципалитетах. С 1 сентября число таких территорий увеличилось почти вдвое.

Добавим, что накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч. Менее 700 новых случаев ежедневно в Свердловской области выявляют со 2 декабря.

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