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14 декабря 2021, 07:32

78% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 17 городов

Пенсионерка в маске переходит дорогу

Накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 78% инфицированных COVID-19 приходится на 17 муниципалитетов.

В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 69 740 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (15 900),
  • Первоуральск (9 570),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (7 766),
  • Ревда (6 422),
  • Берёзовский (4 904),
  • Реж (4 735),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 342),
  • Камышлов и Камышловский район (3 715),
  • Верхняя Пышма (3 156),
  • Богданович (2 868),
  • Нижнесергинский район (2 479),
  • Сухой Лог (2 308),
  • Алапаевск и Алапаевский район (2 300),
  • Серов (2 170),
  • Артинский район (2 039),
  • Качканар (2031).

Отметим, что 3,5 месяца назад более 2 тысяч заболевших коронавирусом числилось в 10 свердловских муниципалитетах. С 1 сентября число таких территорий увеличилось почти вдвое.

Добавим, что накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч. Менее 700 новых случаев ежедневно в Свердловской области выявляют со 2 декабря.

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