78% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 17 городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 78% инфицированных COVID-19 приходится на 17 муниципалитетов.
В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (зарегистрировано 69 740 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (15 900),
- Первоуральск (9 570),
- Каменск-Уральский и Каменский район (7 766),
- Ревда (6 422),
- Берёзовский (4 904),
- Реж (4 735),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 342),
- Камышлов и Камышловский район (3 715),
- Верхняя Пышма (3 156),
- Богданович (2 868),
- Нижнесергинский район (2 479),
- Сухой Лог (2 308),
- Алапаевск и Алапаевский район (2 300),
- Серов (2 170),
- Артинский район (2 039),
- Качканар (2031).
Отметим, что 3,5 месяца назад более 2 тысяч заболевших коронавирусом числилось в 10 свердловских муниципалитетах. С 1 сентября число таких территорий увеличилось почти вдвое.
Добавим, что накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч. Менее 700 новых случаев ежедневно в Свердловской области выявляют со 2 декабря.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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