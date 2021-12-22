В Свердловской области зафиксирован 591 новый случай заражения ковидом

Менее 600 новых случаев коронавируса в регионе выявляют вторые сутки подряд - впервые с конца октября. Фото: Галина Соловьёва.

По информации на 22 декабря, в Свердловской области ковидом заразился ещё 591 житель. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе составило 193 668 человек.

С начала пандемии выздоровели и выписались из медучреждений 166 910 уральцев. В их числе за последние сутки - 467 человек. Продолжают лечиться от коронавируса 17 605 человек. В тяжёлом состоянии находятся 482 пациента.

Жертвами ковида за последние 24 часа стали 30 человек. Всего же на Среднем Урале за время пандемии зарегистрированы 9 153 случая смерти, связанных с коронавирусом.

Сутками ранее на Среднем Урале зафиксированы 598 случаев заражения коронавирусом. Сегодня "Областная газета" сообщала, что почти 79% инфицированных с начала пандемии уральцев приходятся на 18 муниципалитетов. Всего в этих населённых пунктах выявлено более 2 тысяч заболевших.

Также наше издание сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Такие смягчения ограничений связаны со снижением суточного числа заболевших в нашем регионе. Действуют они с сегодняшнего дня и по 20 января. Ещё одно смягчение связано с посещением кафе и ресторанов. Им снова разрешено работать в ночное время. Войти в эти заведения можно только по QR-кодам.