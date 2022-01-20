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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2022, 07:33

Более 2,5 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Девушка в маске выходит из торгового центра

Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах. При этом они сохраняются в ряде других мест. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. Муниципалитетами-лидерами являются 13 территорий.

В каждой выявлено более 2,5 тысяч заболевших COVID-19 с начала пандемии. В список 13 муниципалитетов входят:

  • Екатеринбург (77 615 переболевших или болеющих ковидом),
  • Нижний Тагил (17 846),
  • Первоуральск (10 223),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (8954),
  • Ревда (6751),
  • Берёзовский (5203),
  • Реж (4882),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4466),
  • Камышлов и Камышловский район (3818),
  • Верхняя Пышма (3538),
  • Богданович (2985),
  • Нижнесергинский район (2598),
  • Алапаевск и Алапаевский район (2532).

Напомним, что с прошлой пятницы на Среднем Урале фиксируется резкий рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января, госучреждения обязуют перевести 30 % сотрудников на удалёнку. При этом отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах.

Всего в Свердловской области уже 207 376 случаев COVID-19 с начала пандемии. Накануне стало известно о 597 заболевших.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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