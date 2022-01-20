Более 2,5 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. Муниципалитетами-лидерами являются 13 территорий.
В каждой выявлено более 2,5 тысяч заболевших COVID-19 с начала пандемии. В список 13 муниципалитетов входят:
- Екатеринбург (77 615 переболевших или болеющих ковидом),
- Нижний Тагил (17 846),
- Первоуральск (10 223),
- Каменск-Уральский и Каменский район (8954),
- Ревда (6751),
- Берёзовский (5203),
- Реж (4882),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4466),
- Камышлов и Камышловский район (3818),
- Верхняя Пышма (3538),
- Богданович (2985),
- Нижнесергинский район (2598),
- Алапаевск и Алапаевский район (2532).
Напомним, что с прошлой пятницы на Среднем Урале фиксируется резкий рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января, госучреждения обязуют перевести 30 % сотрудников на удалёнку. При этом отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах.
Всего в Свердловской области уже 207 376 случаев COVID-19 с начала пандемии. Накануне стало известно о 597 заболевших.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале