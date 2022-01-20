Более 2,5 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах. При этом они сохраняются в ряде других мест. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. Муниципалитетами-лидерами являются 13 территорий.

В каждой выявлено более 2,5 тысяч заболевших COVID-19 с начала пандемии. В список 13 муниципалитетов входят:

Екатеринбург (77 615 переболевших или болеющих ковидом),

Нижний Тагил (17 846),

Первоуральск (10 223),

Каменск-Уральский и Каменский район (8954),

Ревда (6751),

Берёзовский (5203),

Реж (4882),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4466),

Камышлов и Камышловский район (3818),

Верхняя Пышма (3538),

Богданович (2985),

Нижнесергинский район (2598),

Алапаевск и Алапаевский район (2532).

Напомним, что с прошлой пятницы на Среднем Урале фиксируется резкий рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января, госучреждения обязуют перевести 30 % сотрудников на удалёнку. При этом отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах.

Всего в Свердловской области уже 207 376 случаев COVID-19 с начала пандемии. Накануне стало известно о 597 заболевших.