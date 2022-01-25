В Верхней Салде выдают сертификат на 500 рублей за прививку от COVID-19

Три пункта вакцинации ждут жителей Верхней Салды. Фото: Галина Соловьёва

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 власти Верхней Салды объявили акцию «Прививайся, будь здоров!». Она пройдёт в период с 25 января по 15 марта.

В указанным период женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет смогут получить подарочный сертификат номиналом 500 рублей в магазины "Монетка". Их будут выдавать волонтёры после того, как обратившийся в городской пункт вакцинации сделает прививку от коронавируса или пройдёт ревакцинацию.

Адреса и часы работы пунктов вакцинации:

Дом книги (ул. Парковая, 12), ежедневно без выходных с 10:00 до 17:00;

администрация города (ул. Энгельса, 46) — в рабочие дни с 08:00 до 16:00, в выходные — с 14:00 до 17:00;

поликлиника ЦГБ (ул. Рабочей Молодёжи, 2А) — в рабочие дни с 08:00 до 16:00, по субботам с 08:00 до 13:00, по воскресеньям с 10:00 до 13:00.

В условиях угрозы распространения "омикрона" вакцинация является надёжной защитой от тяжёлого течения заболевания и опасных осложнений, отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее "Областная газета" писала, что в Ревде разыграли сертификаты среди местных жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса в декабре 2021 года. В этот период привились 1999 ревдинцев. А красноуфимцы в декабре получали за вакцинацию сертификаты в магазин и билеты в бассейн.

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