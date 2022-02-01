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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2022, 13:48

Число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 10 тысяч

Врач в защитном костюме в лаборатории

Скончались 4,4 % от общего числа заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё 15 человек с COVID-19. Общее число жертв с начала пандемии достигло 10 005.

Скончались 4,4 % от общего числа заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Всего в регионе выявлено уже 229 249 случаев заболевания, в том числе 2 825 - за последние сутки. Выздоровели почти 193 тысячи свердловчан. Остальные находятся на лечении дома или в больнице.

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Областная газета Свердловской области

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