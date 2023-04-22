Роспотребнадзор объяснил распространение кори

Специалисты Роспотребнадзора исключают риск эпидемического распространения кори. Фото: Павел Ворожцов

Рост заболеваемости корью вызван традиционным для нее периодом цикличности. Причина в том, что увеличилось число россиян, которые не имеют иммунитета к этой вирусной инфекции.

Риск эпидемического распространения заболевания в стране исключен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, рост заболеваемости корью в России фиксируется с конца 2022 года.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Для нее характерен высокий уровень заразности. У заболевшего поднимается высокая температура, воспаляются слизистые рта и верхних дыхательных путей, на коже появляется сыпь. Нередко развивается конъюнктивит. Наиболее эффективная защита от кори — вакцинация, которая проводится в 2 этапа.

Ранее в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что в регион корь завозят из других стран.

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