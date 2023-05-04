В аэропорту Кольцово и свердловских больницах прошли учения по предотвращению распространения опасной инфекции

Учения – важный элемент эпидемиологической безопасности Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Алгоритм действий на случай завоза в регион опасной инфекции отработали более 20 сотрудников регионального минздрава, Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина, аэропорта Кольцово, городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга и Верхнепышминской центральной городской больницы.

Согласно легенде, на самолете, прибывшем в Екатеринбург из Гоа, находился пассажир с признаками инфекционного заболевания. После посадки лайнера медики в защитной экипировке приступили к работе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сначала провели необходимые действия в самолете с заболевшим человеком, контактными пассажирами и членами экипажа. Работники скорой медицинской помощи поставили условному пациенту предварительный диагноз на основе имеющихся симптомов: рвота, жидкий стул, повышенная температура тела, головная боль, слабость, жажда. Его немедленно эвакуировали с борта, а воздушное судно, багаж и грузы подвергли тотальной дезинфекции", — рассказал заместитель главного врача Станции СМП им. В. Ф. Капиноса Александр Сацкевич.

Бригада скорой оказала условному пациенту необходимую помощь и с соблюдением всех мер безопасности для окружающих эвакуировала в инфекционный госпиталь Верхнепышминской центральной городской больницы. Это медучреждение впервые принимало участие в учениях областного масштаба.

"У нас имеются автономные боксы с отдельными входами для пациентов с подозрением на опасные инфекции. В одном из них был размещен доставленный коллегами из Кольцово пассажир, который, согласно легенде, провел несколько месяцев в Индии, причем посещал различные штаты, в том числе сельскую местность, контактировал с местными жителями", — сообщил главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

По его словам, клиническая картина дала основание предполагать, что у условного пациента кишечная инфекция, возможно, холера. Медики оперативно взяли необходимые анализы, с соблюдением всех мер предосторожности доставили их в лабораторию больницы, отключили от общей системы коммуникаций инфраструктуру бокса, чтобы избежать распространения инфекции.

О случившемся был уведомлен Роспотребнадзор. Его специалисты определили границы очага заболевания, установили круг контактных лиц. Был развернут инфекционный госпиталь на случай выявления свердловчан с подозрением на инфекцию. Пассажиры самолета, которые контактировали с заболевшим, на время карантина остались в помещении для временной изоляции в Кольцово.

Как рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, такие учения — важный элемент эпидемиологической безопасности Екатеринбурга.

"Благодаря подготовке медицинских работников к возможным эпидемическим рискам можно быстро и эффективно предотвратить распространение инфекции, минимизировать ее негативные последствия для населения. Кроме того, тренировка в условиях, приближенных к реальности, позволяет улучшить координацию действий между различными медучреждениями и службами", — отметил Андрей Карлов.

Напомним, ранее на Среднем Урале лабораторно были подтверждены 52 случая кори.

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