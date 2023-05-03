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3 мая 2023, 18:30

На Среднем Урале лабораторно подтверждены 52 случая кори

Скорая помощь

Всем заболевшим корью оказана своевременная медицинская помощь. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с начала года лабораторно подтверждено 52 случая кори. Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора держат заболеваемость на контроле, сообщает пресс-служба ведомства.

Всем заболевшим оказана своевременная медицинская помощь, они выписываются из стационаров после полного выздоровления. Также с подозрением на корь под наблюдением докторов сейчас находятся 12 человек. Они госпитализированы. Биоматериалы отправлены на лабораторную диагностику.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что большинство заболевших — приезжие из стран ближнего зарубежья, у которых не было прививок против кори. 

Специалисты ведомства вместе с медиками при каждом случае подозрения на корь применяют весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, вакцинируются непривитые или привитые не полностью.

В Роспотребнадзоре отмечают, что случаи заболевания корью регистрируются во многих других регионах России. 

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что более двух тысяч свердловчан из-за кори находятся под наблюдением врачей.

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Областная газета Свердловской области

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