В 2,5 раза увеличилось число проходящих диспансеризацию свердловчан в этом году

Свердловские больницы обеспечивают людям с ограниченными возможностями здоровья комфортное прохождение диспансеризации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В первом квартале 2023 года диспансеризацию прошли около 350 тысяч свердловчан. Это в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Такие результаты соответствуют одному из ключевых приоритетов национального проекта "Здравоохранение".

Особое внимание врачи уделяют обследованию старшего поколения свердловчан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительные заболевания у пациентов с инвалидностью могут негативно отразиться на качестве жизни. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главного внештатного специалиста регионального минздрава по медицинской профилактике Александра Харитонова, людям с ограниченными возможностями здоровья просто необходимо проходить углубленную диспансеризацию, особенно после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Это позволяет выявить факторы риска развития патологий, не связанных с основным заболеванием человека.

"Наша задача — минимизировать эти риски и сохранить здоровье свердловчан, поэтому приглашаю абсолютно всех жителей области на диспансеризацию", — отметил Александр Харитонов.

Больницы Свердловской области готовы обеспечить жителям с ограниченными возможностями здоровья комфортное прохождение диспансеризации и других видов профилактических осмотров. В медучреждениях отработан специальный алгоритм действий персонала в этой ситуации. Записаться на диспансеризацию или вызвать для этого медиков на дом уральцы с ограниченными возможностями здоровья могут по телефону контакт-центра поликлиники по месту жительства.

"Во всех поликлиниках нашей больницы созданы условия для маломобильных пациентов: оборудованы пандусы, предусмотрены устройства для вызова специалиста. Особенно комфортно в поликлинике № 1 на улице Саперов, 3, где расширены проходы для беспрепятственного передвижения и действуют два больших лифта", — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга Светлана Филиппова.

Она также сообщила, что можно заранее записаться на диспансеризацию на удобную дату и время. Но даже если пациент придет без записи, то врачи примут его и проведут все необходимые виды диагностики.

Некоторые медучреждения совместно со службой социальной защиты населения и некоммерческими социальными организациями проводят акции по диспансеризации людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками одного из таких мероприятий стали 20 маломобильных пациентов, которые прошли обследование в поликлинике Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга.

Диспансеризация проводится для всех россиян старше 18 лет. До 39 лет — один раз в 3 года, начиная с 40 лет — ежегодно. Для каждой возрастной группы сформирован перечень наиболее значимых обследований, в том числе для раннего выявления онкопатологий. Ознакомиться с подробным перечнем обследований, актуальных для конкретного возраста, можно на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В рамках программы регионального минздрава "Зеленая суббота" каждую субботу без предварительной записи с 9 до 16 часов диспансеризацию можно пройти во всех государственных поликлиниках Свердловской области.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что врачи проводят комплексное обследование уральских фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.

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