В больнице Тавды появился компьютерный томограф

Компьютерный томограф в Тавдинскую центральную районную больницу приобретен по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Он уже введен в эксплуатацию. Стоимость оборудования — более 18 миллионов рублей.
Для организации КТ-диагностики в больнице отремонтировали несколько помещений, установили защиту от рентгеновского излучения, усилили перекрытия для снятия вибрационных помех и обеспечения наибольшей точности исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
"Новый 16-срезовый компьютерный томограф помогает решать большой спектр специальных задач. Такое современное оборудование позволяет значительно сократить время диагностики и существенно уменьшить лучевую нагрузку на пациентов. Томограф дает возможность с комфортом обследовать пациентов разной комплекции, так как обладает грузоподъемностью до 205 килограммов", — рассказал главный врач Тавдинской ЦРБ Александр Паньков.
По его словам, аппарат прошел все необходимые процедуры настройки, подключен к локальной сети больницы, что позволяет пересылать отчеты о результатах исследований в электронном виде.
Томограф позволит повысить доступность высокоточных исследований для жителей Тавдинского городского округа, а также близлежащих муниципалитетов. Врачи смогут проводить скрининг заболеваний, в том числе онкологических, на ранней стадии, усовершенствуют диагностику состояний, увеличат эффективность планирования хирургических вмешательств.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года. Ее задача — приблизить медицинскую помощь к населению отдаленных и малочисленных территорий за счет развития кадрового потенциала медучреждений, обновления специализированного автопарка, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта больниц.
Напомним, в центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».