В Верхней Пышме врачи спасли мужчину с ножевым ранением шеи

Ангиография показала повреждение подбородочной ветви лицевой артерии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики из отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Верхнепышминской центральной городской больницы (ЦГБ) остановили опасное для жизни кровотечение у пациента с ножевым ранением шеи. Спасти мужчину помог ангиограф, который установлен в медучреждении благодаря программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение".

Шея — анатомически сложная область, где любое вмешательство требует от хирургов специфических знаний, больших затрат сил и времени. Остановить кровотечение стандартными методами медикам не удалось. Пострадавшего доставили в операционную Верхнепышминской ЦГБ, где провели ангиографию. Исследование показало повреждение подбородочной ветви лицевой артерии. Врачи во главе с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Игорем Кочмашевым спасли человека, закупорив поврежденный сосуд, а также сохранили возможность восстановления проходимости артерии. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Игорь Кочмашев рассказал, что во время его работы в Свердловской областной клинической больнице № 1 медики проводили высокоэффективные операции, но были далеко от пациентов других территорий.

"Ряд неотложных вмешательств должен выполняться на месте, так как перевести пациента в Екатеринбург бывает невозможно. Я перешел на работу в Верхнюю Пышму именно для того, чтобы сделать эндоваскулярные технологии доступными для широкого круга пациентов в больнице, которая отлично приспособлена для оказания неотложной помощи, и эту задачу удалось реализовать", — отметил Игорь Кочмашев.

Специализированное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Верхнепышминской ЦГБ создано в 2019 году. Под руководством Игоря Кочмашева врачи освоили широкий спектр методик восстановления проходимости артерий при инфарктах и стенокардии, для профилактики инсультов, для сохранения функции ног у пациентов с тромбозами. Эндоваскулярные хирурги проводят процедуру искусственного прекращения кровотока в сосудах, которая позволяет останавливать кровотечение, угрожающее жизни пациента. Медики освоили уникальную методику коррекции артериовенозных мальформаций, которые по мере роста разрушают окружающие ткани и могут вызывать нарушения функции органов. В нашей стране единицы клиник оказывают помощь пациентам с такой проблемой.

По словам главного врача Верхнепышминской ЦГБ Вячеслава Денисова, в истории Свердловской области не было другого отделения, которое так быстро вышло на столь широкий спектр вмешательств. "Первый в регионе селективный тромболизис при тромбоэмболии легочной артерии был выполнен в нашей больнице. При ангиографии врачи обнаружили у пациента в ветвях легочной артерии крупные тромбы. Эндоваскулярные хирурги установили внутри них специальные катетеры, и анестезиологи медленно вводили туда препарат, который за сутки растворил тромбы. Функция дыхания восстановилась, пациент был вскоре выписан", — поделился Вячеслав Денисов.

В 2019 году в Свердловской области установлены три ангиографа: в Верхнепышминской и Красноуфимской ЦГБ, а также в кардиоцентре Екатеринбурга. Всего в регионе 24 таких установки. Из них в государственных больницах — 22 ангиографических комплекса.

Ранее "Областная газета" писала, что на востоке Свердловской области более 400 жителей прошли диспансеризацию по проекту "Добро в село".

Еще по теме:

В городскую больницу Североуральска поступила современная медицинская техника

Свердловская область присоединилась к акции "Измерь давление — позаботься о будущем!"

Более 300 жителей Богдановича прошли диспансеризацию по проекту "Добро на предприятие"