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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 мая 2023, 17:04

На Среднем Урале от присасывания клещей пострадало более 11 тысяч человек

Табличка "Осторожно, клещи!"

Более 11 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей. Фото: Галина Соловьева

С начала сезона в Свердловской области жертвами клещей стали 11 146 человек. Показатель ниже в 1,5 раза, чем наблюдался в аналогичный период 2022 года.

По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, среди пострадавших 2 289 детей.

Всего в лабораториях было исследовано 7 580 особей клеща:

  • в 0,9% проб найден вирус клещевого энцефалита,
  • в 37,3% — лайм-боррелиоз,
  • в 2,2% — моноцитарный эрлихиоз,
  • в 0,7% — гранулоцитарный анаплазмоз.

В больницы с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" направлены 29 человек. У 111 госпитализированных — подозрение на клещевой иксодовый боррелиоз.

С начала года в Свердловской области проведены акарицидные обработки на территории 10912,7 га. Это составило 96,3% от запланированных территорий.

Самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита — это плановая вакцинация. Она проводится круглогодично, без календарных ограничений. Детей можно вакцинировать с 15 месяцев. Если срок ревакцинации пропущен и с момента последней прививки прошло больше 3 лет, необходимо сдать кровь для исследования иммунитета на напряженность к клещевому энцефалиту и определиться с лечащим врачом по схеме дальнейшей вакцинации. Также необходимо надевать специальные защитные костюмы при походах в лес, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травмпункт.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в Центре лечения клещевых инфекций подтвердили первый случай энцефалита.

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Областная газета Свердловской области

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