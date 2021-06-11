После ДТП с семью погибшими в Лесном задержали ещё двоих человек

Следственный комитет завёл уголовно дело по трём статьям. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области продолжается расследование причин аварии с семью погибшими, которая произошла 10 июня в Лесном. Задержали ещё двоих человек: механика и директора автопредприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Из-за произошедшей аварии возбудили уголовные дела по трём статьям:

ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц);

ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц);

ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Их объединили в одно производство и будут расследоваться вместе.

"На сегодняшний день по уголовному делу задержаны трое подозреваемых - 56-летний водитель, находившийся за рулём автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Лесном случилось ДТП, где погибли шесть человек. Сегодня стало известно, что количество жертв увеличилось до семи. Прокуратура Свердловской области инициировала проверку, чтобы установить причины происшествия. Новый глава ведомства поручил обследовать весь служебный транспорт в регионе.