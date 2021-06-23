Житель села Патруши обнаружил возле своего дома артиллерийский снаряд

Снаряд не представлял опасности для населения, так как был без взрывчатого вещества и взрывателя и покрыт глубокой коррозией. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Житель села Патруши Сысертского района обнаружил возле своего дома подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд. На место были вызваны сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области.

Специалисты установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд. Он не представлял опасности для населения, так как был без взрывчатого вещества и взрывателя и покрыт глубокой коррозией. Находку передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Уральцы нередко сообщают правоохранителям об опасных находках. Чаще всего специалисты сталкиваются с муляжами или учебными гранатами. Так, в апреле этого года в Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату. А в феврале в гараже жителя Каменского ГО нашли настоящую боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки".

В июне жители Тугулымского района обнаружили гранату на берегу реки Липка. Специалисты это подтвердили. Опасная находка была вывезена с соблюдением необходимых мер безопасности и уничтожена.