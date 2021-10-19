На место тушения торфяников в Солнечном прибыла тяжёлая техника

В Екатеринбурге на месте тушения торфяника используется болотоходная техника и тяжёлая инженерная техника. За минувшие сутки был создан второй искусственный пожарный водоём и установлены мотопомпы для заводнения каналов.
Болотоходная техника отсыпала траншеи и расчищала территорию для подъезда пожарных машин и подачи воды ко всем очагам тления.Тяжёлая инженерная техника используется для создания минерализованных полос. На вечер понедельника в Солнечном тушили пожар 261 человек и 101 единица техники.
"Регулярно проводится мониторинг обстановки пожара с помощью беспилотного летального аппарата и тепловизора. К ликвидации тления торфяника дополнительно привлечено более 40 единиц техники, в том числе прибыли 5 рукавных автомобилей с запасом рукавов для прокладки дополнительных рукавных линий от комплекса Шквал", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России п Свердловской области.
Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбург уже неделю живёт в дыму. Накануне место горения торфяника осмотрел первый замгубернатора, который сейчас исполняет обязанности главы региона Алексей Шмыков.
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