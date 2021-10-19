На место тушения торфяников в Солнечном прибыла тяжёлая техника

Болотоходная техника отсыпала траншеи и расчищала территорию для подъезда пожарных машин и подачи воды ко всем очагам тления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на месте тушения торфяника используется болотоходная техника и тяжёлая инженерная техника. За минувшие сутки был создан второй искусственный пожарный водоём и установлены мотопомпы для заводнения каналов.

Болотоходная техника отсыпала траншеи и расчищала территорию для подъезда пожарных машин и подачи воды ко всем очагам тления.Тяжёлая инженерная техника используется для создания минерализованных полос. На вечер понедельника в Солнечном тушили пожар 261 человек и 101 единица техники.

"Регулярно проводится мониторинг обстановки пожара с помощью беспилотного летального аппарата и тепловизора. К ликвидации тления торфяника дополнительно привлечено более 40 единиц техники, в том числе прибыли 5 рукавных автомобилей с запасом рукавов для прокладки дополнительных рукавных линий от комплекса Шквал", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России п Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбург уже неделю живёт в дыму. Накануне место горения торфяника осмотрел первый замгубернатора, который сейчас исполняет обязанности главы региона Алексей Шмыков.

Читайте также:

МЧС сообщило, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог.

Власти Екатеринбурга ввели режим ЧС в Солнечном из-за смога.