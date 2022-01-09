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9 января 2022, 15:15

От отравления контрафактным алкоголем умерли ещё 17 уральцев

алкоголь

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра зарегистрировали новые случаи смертельного отравления метиловым спиртом. Фото: Алексей Кунилов.

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали новые случаи смертельного отравления метиловым спиртом. 8 и 9 января в этих регионах от употребления контрафактного алкоголя скончались суммарно 17 человек.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, в период с 3 по 8 января несколько жителей Тюмени приобрели в двух точках поддельную алкогольную продукцию с водочной этикеткой "Родники Сибири". От употребления метилового спирта скончались девять человек.

Региональные следователи совместно с сотрудниками УМВД по Тюменской области задержали четверых подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения, которые занимались сбытом смертельно опасных напитков. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.

Аналогичная ситуация произошла в Кондинском районе ХМАО. От распития опасной спиртосодержащей жидкости погибли шестеро мужчин и две женщины.

Напомним, в октябре стало известно о гибели 25 свердловчан, отравившихся контрафактным алкоголем. В Оренбургской области от отравления метанолом скончались 30 человек. В Курганской области от отравления контрафактным алкоголем погибли три человека, ещё три – пострадали.

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Областная газета Свердловской области

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