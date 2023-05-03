В Верхней Пышме родители за шалость шестилетнего ребенка выплатят ущерб почти в полмиллиона рублей

С родителей ребенка был взыскан ущерб по 244 850 рублей с каждого. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд обязал родителей мальчика выплатить пострадавшей жительнице Верхней Пышмы 489 700 рублей. Шестилетний ребенок поджег бампер машины.

Инцидент произошел в августе 2022 года. В одном из дворов загорелся автомобиль Opel Astra. Огонь повредил задний бампер, крышку багажника, датчики парктроника и другие части машины. Пожарные установили, что машину подожгли. По камерам видеонаблюдения было установлено, что поджигатель — 6-летний мальчик, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В присутствии мамы и педагога-психолога ребенок рассказал, что вечером вышел гулять на детскую площадку вместе с папой. На земле он нашел зажигалку, убежал от отца и, спрятавшись за белой машиной, решил опробовать находку. Когда бампер загорелся, мальчик испугался и вернулся на площадку. Взрослым он ничего не рассказал, пока его не начали расспрашивать.

Пострадавшей владелице автомобиля было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что поджигатель не достиг возраста привлечения к ответственности. Тогда она обратилась в Верхнепышминский городской суд с иском к маме мальчика. Суд привлек отца мальчика в качестве соответчика. В итоге исковые требования были удовлетворены. С родителей ребенка был взыскан ущерб по 244 850 рублей с каждого, а также расходы по оплате госпошлины, юридических услуг и другие.

Ответчики обжаловали это решение в апелляционной инстанции Свердловского областного суда. Но судебная коллегия по гражданским делам оставила постановление Верхнепышминского городского суда в силе.

Напомним, ранее полицейские Екатеринбурга нашли ребенка, которого потеряла нетрезвая мать.

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