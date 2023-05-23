В Новоуральске полиция задержала работавшего на мошенников тату-мастера

Мошенник подозревается в серии обманов пожилых жителей Нижнего Тагила, Новоуральска. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники полиции Новоуральска из подразделения уголовного розыска вычислили и задержали предполагаемого курьера-мошенника. Он обманывал пенсионеров под предлогом ДТП с их детьми или внуками.

По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, задержанный — ранее трижды судимый за кражи 29-летний житель Нижнего Тагила, который раньше работал тату-мастером. Когда клиентов не стало, он начал искать работу. В одном из мессенджеров увидел выгодное предложение с оплатой до 5 000 рублей в день.

"Что и как делать, ему диктовали вышестоящие "кукловоды", получавшие основную часть прибыли от криминального бизнеса на слезах пожилых людей. При допросе мужчина пытался убедить сотрудников полиции, что он честный и порядочный человек. Но неожиданно, как он сам выразился, "какой-то торнадо забросил его в петлю лжи", — рассказал Валерий Горелых.

Мужчина подозревается в серии обманов пожилых жителей Нижнего Тагила, Новоуральска и, возможно, других муниципалитетов Свердловской области. Представители МВД возбудили уголовное дело по фактам мошенничества, арестовали фигуранта и поместили в СИЗО. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

"Если суд признает его вину, будет время применить свой талант тату-мастера. В пенитенциарной системе уж точно отбоя от клиентов не будет", — отметил Валерий Горелых.

По его словам, 87-летняя жительница Новоуральска, которой мошенники сообщили, что ее дочь на машине сбила человека, заплатила им почти полмиллиона рублей за якобы урегулирование дорожного конфликта. Благодаря быстрой и качественной работе свердловских полицейских пенсионерка в ближайшее время получит обратно похищенные у нее деньги.

"Пользуясь возможностью, хочу напомнить всем землякам, что не нужно воспринимать всерьез информацию, от кого бы она ни исходила, о возможности избежать за деньги ответственности за совершенное преступление, в том числе за ДТП. Это стопроцентная ложь. Сама потерпевшая и ее дочь выразили слова искренней благодарности в адрес сотрудников ОВД за помощь в трудную минуту, пообещав, что больше финансировать бизнес мошенников не будут ни под каким предлогом", — обратился к свердловчанам Валерий Горелых.

Видео предоставлено Валерием Горелых

Также руководитель пресс-службы свердловского главка полиции призвал жителей обращаться в отделы внутренних дел по месту жительства, если они опознали предполагаемого курьера-мошенника.

Напомним, ранее свердловская полиция задержала бандитов, подозреваемых в шантаже и вымогательстве.

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