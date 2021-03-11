Барсучиха Мэри стала новой "Зоо-мисс" Екатеринбургского зоопарка

Своего жениха Мэри встретит имея титул "Зоо-мисс". Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

В Екатеринбургском зоопарке определили победительницу конкурса красоты "Зоо-мисс". Ей стала самая молодая участница этого года – барсучиха Мэри.

За титул также боролись мартышка Бразза Дуся (самая пожилая участница конкурса), мандрил Кумани и саймири Жанна. Посмотреть на этих красоток можно тут.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зверинца, Мэри выбилась в лидеры с большим отрывом от прочих кандидаток. Она получила 45% от общего количества голосов.

Мэри родилась в апреле 2020 года в Большереченском зоопарке, откуда приехала в Екатеринбург свататься к четырёхлетнему самцу Фродо. Молодые пока ещё не знакомы, так как всю зиму провели в спячке. Своего жениха Мэри встретит, имея титул "Зоо-мисс".

Ранее в екатеринбургском зверинце выбрали "Зоо-мистера-2021". Им стал сенегальский галаго Бон. Борьба среди самцов тоже была непростой, в лидеры выбивался то палочник Олег, то бородач Хызя.

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