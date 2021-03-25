В семье зелёных мартышек из Екатеринбургского зоопарка пополнение

Зелёные мартышки из Екатеринбургского зоопарка регулярно дают потомство. Фото: пресс-служба зоопарка.

Екатеринбургский зоопарк сообщил о пополнении в семействе зелёных мартышек. Малыш появился на свет в январе, но только сейчас он стал отходить от матери.

Малыш родился у пары Иосифа и Илоны, уточнили в пресс-службе зверинца.

Напомним, три зелёные мартышки – самец Иосиф, а также самки Нонна и Илона – приехали из Сухумского питомника в столицу Урала в октябре 2018 года. Они регулярно дают потомство. У Нонны два сына – Патрик и Остин, у Илоны – дочка Августина и малыш. Всего их семь в зоопарке.

По размеру взрослые зелёные мартышки чуть крупнее домашней кошки, питаются плодами и семенами деревьев, фруктами, овощами, орехами, насекомыми.

Ранее в зверинце похвастались стабильным размножением кустарниковых кенгуру Хагена. У Пола и Мэгги родился второй детёныш.

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