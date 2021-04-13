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Общество / Природа
13 апреля 2021, 15:09

В Свердловской области определены сроки разрешённой охоты на животных

Охотник целится в лесу

Охотников в рамках коллективной охоты обязуют носить сигнальную одежду красного, жёлтого или оранжевого цвета. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, определяющий виды разрешённой охоты и сроки ловли животных. Контроль возложен на директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Алексея Кузнецова.

Согласно документу, в свердловских охотничьих угодьях разрешена промысловая, любительская и спортивная охота, охота в целях ведения традиционного образа жизни, в целях научно-исследовательской деятельности, а также регулирования численности зверей. Охотников в рамках коллективной охоты обязуют носить сигнальную одежду красного, жёлтого или оранжевого цвета. "Областная газета" не раз писала о случаях гибели охотников.

В указе сказано также, что:

  • На кабанов в закреплённых охотничьих угодьях, заказниках и природных парках можно охотиться только с 1 июня по 1 августа. С 1 августа и до конца февраля отстреливать животных можно во всех угодьях. Летом и зимой кабанов запрещается загонять с помощью охотничьих собак.
  • На сибирскую косулю можно пойти с ноября по 10 января, на лося - с октября по 10 января.
  • За бурыми медведями во всех угодьях разрешено охотиться с 1 августа по 30 ноября.
  • Разные виды пернатой дичи можно добывать осенью и зимой в зависимости от вида.

"При осуществлении охоты на волка допускается отлов петлями, изготовленными из многожильного металлического троса диаметром 4 мм со стопором, в том числе петельными самоловами активного действия. В целях исключения причинения вреда другим бъектам животного мира запрещается установка петель для отлова волка на тропах диких копытных животных, медведей, рысей и росомах", - поясняется в указе.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации. Он отменяет действие предыдущего подобного указа.

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Областная газета Свердловской области

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