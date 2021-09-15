В акваторию Нижнетагильского пруда выпустили более 20 тысяч мальков сазана

Молодь сазана привезли из Зеленоборского рыбопитомника. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнетагильский городской пруд выпустили 20 698 мальков сазана. Зарыбление водоёма проходит в рамках реализации проекта "Тагильская лагуна-2".

Молодь сазана привезли из Зеленоборского рыбопитомника - рыбопосадочный материал был предоставлен ФГБУ "Главрыбвод".

"Это наша обязанность по контракту "Тагильская лагуна-2". Мы работаем в акватории пруда, выполнили установку свай, оборудовали выход террасы на воду. Поэтому проводим данные мероприятия. Стоимость - порядка 900 тысяч рублей", - отметил глава МУП "Тагилдорстрой" Игорь Васильев.

По словам начальника отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила Алексея Сергеева, зарыбление пруда является важным шагом в восстановлении водной экосистемы. Сазан выступит в роли этакого санитара водоёма, поедающего водоросли и улучшающего качество воды. Также со временем будут увеличиваться рыбные запасы, которых на сегодняшний день в пруду недостаточно.

На сайте администрации Нижнего Тагила отмечается, что это не последнее мероприятие по зарыблению водоёма. К слову, 3 сентября проводилась аналогичная процедура - тогда в Нижнетагильский пруд выпустили 3,3 тысячи молодых особей белого амура, толстолобика и сазана.

Как писала "Областная газета", подрядчик для реализации проекта по строительству набережной был определён в конце прошлого года. Тагилдорстрой стал единственным предприятием, которое заявилось на участие в конкурсе. За проведение работ оно попросило 511,2 млн рублей. Большая часть средств на реализацию проекта — 373 млн рублей — поступит из федерального бюджета.

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