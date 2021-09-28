На реконструкцию вольера белых медведей в зоопарке Екатеринбурга потратят почти 30 миллионов рублей

Сейчас в Екатеринбургском зоопарке остался один медведь. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге определили, кто реконструирует вольеры для белых медведей в зоопарке. Этим займётся московская компания "Гелиос-Аква".

Аукцион завершился на прошлой неделе. Победителем стала московская компания ООО "Гелиос-Аква". Они готовы воплотить проект за 29 млн 773 тыс. 362 руб. Максимальная стоимость контракта была 37 млн 687 тыс. 800 руб.

Планируется увеличить площадь вольера, заменить решётку на стекло, поднять их на один уровень с посетителями. Также гости зоопарка смогут наблюдать за животными через подводное остекление. Дизайн внутреннего наполнения вольера будет повторять среду обитания белых медведей. Работы должны быть завершены к апрелю следующего года.

В Интернете сообщают, что снос старого вольера уже начался, медведицу Айну перевели в модуль временного содержания. Подтвердить информацию оперативно не удалось, в зоопарке на звонки корреспондента "Областной газеты" не отвечали.

Напомним, в апреле этого года в Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, который прожил в столице Урала 23 года. Сотрудники зверинца предполагали, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. По результатам экспертной проверки, Умка умер из-за кровоизлияния в мозг. На смену ему в 2022 году в зоопарк привезут белую медведицу Хатангу, которая сейчас проходит реабилитацию в Московском зоопарке.