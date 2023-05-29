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Общество / Природа
29 мая 2023, 21:15

В Свердловской области ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с

Люди под зонтами

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. Фото: Полина Зиновьева

По данным синоптиков, 30 мая на Среднем Урале местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с. При происшествии необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области предупредили, что в связи с непогодой возможно падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередачи.

В период непогоды МЧС рекомендует соблюдать меры личной безопасности:

  • воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;
  • ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
  • по возможности отложить прогулки и поездки;
  • в квартирах закрыть окна и форточки;
  • не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
  • во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;
  • не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;
  • соблюдать правила дорожного движения;
  • на улице держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;
  • не укрываться под деревьями;
  • двигаясь в непогоду по автодорогам, необходимо найти укрытие и оставаться там, пока гроза не закончится.

    Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидается температура выше климатической нормы на 10 градусов.

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    Областная газета Свердловской области

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