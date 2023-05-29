В Свердловской области ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с

По данным синоптиков, 30 мая на Среднем Урале местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с. При происшествии необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.
В Главном управлении МЧС России по Свердловской области предупредили, что в связи с непогодой возможно падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередачи.
В период непогоды МЧС рекомендует соблюдать меры личной безопасности:
- воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;
- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- по возможности отложить прогулки и поездки;
- в квартирах закрыть окна и форточки;
- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
- во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;
- не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;
- соблюдать правила дорожного движения;
- на улице держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;
- не укрываться под деревьями;
- двигаясь в непогоду по автодорогам, необходимо найти укрытие и оставаться там, пока гроза не закончится.
Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидается температура выше климатической нормы на 10 градусов.
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