В Свердловской области ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. Фото: Полина Зиновьева

По данным синоптиков, 30 мая на Среднем Урале местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с. При происшествии необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области предупредили, что в связи с непогодой возможно падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередачи.

В период непогоды МЧС рекомендует соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

по возможности отложить прогулки и поездки;

в квартирах закрыть окна и форточки;

не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;

не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;

соблюдать правила дорожного движения;

на улице держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

не укрываться под деревьями;

двигаясь в непогоду по автодорогам, необходимо найти укрытие и оставаться там, пока гроза не закончится.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидается температура выше климатической нормы на 10 градусов.

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