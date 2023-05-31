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Общество / Природа
31 мая 2023, 10:17

Синоптики прогнозируют дожди на территории Среднего Урала

Непогода

В Свердловскую область движется циклон. Фото: Галина Соловьева

Днем 1 июня в Свердловской области ожидаются дожди, об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге". 

По данным синоптика, поступление холодной массы на Средний Урал начнется в четверг днем. Циклон придет из Республики Коми.

"В результате регион получит хорошие шансы на дожди и грозы. Более того, фронт станет малоподвижным и сохранит свое положение над регионом и в пятницу, отделяя жару на юге и юго-востоке от относительной прохлады на остальной территории области", — сообщает Алексей Пулин.

Сегодня днем в Свердловской области температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, на юго-востоке региона столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.

Напомним, по данным синоптиков в отдельные дни в территориях региона температуры будут превышать климатическую норму на 6–10 градусов. 

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Областная газета Свердловской области

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