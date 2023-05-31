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31 мая 2023, 20:10

В первый день лета на Среднем Урале ожидается сильный ветер

Непогода

1 июня в регионе возможен ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

1 июня на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области со ссылкой на прогноз синоптиков. 

Спасатели напоминают жителям, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрещено разведение открытого огня, а сильный ветер способствует его распространению. Кроме этого, сотрудники МЧС рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности:

  • быть предельно осторожными с огнем;
  • прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте;
  • избегать легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев;
  • не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов домов;
  • проявить максимальную бдительность при управлении транспортом. 

За помощью при возникновении происшествий уральцев просят обращаться по телефонам: 101 и 112.

Напомним, днем 1 июня в Свердловской области ожидаются дожди. 

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Областная газета Свердловской области

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