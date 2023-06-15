Средний Урал может получить господдержку для рекультивации сотен свалок

Регион сможет претендовать на федеральное софинансирование работ по ликвидации свалок после того, как Росприроднадзор верифицирует их. Фото: Павел Ворожцов

В рамках федерального проекта "Генеральная уборка", запущенного по поручению Президента России Владимира Путина, власти Свердловской области рассчитывают получить федеральную поддержу для ликвидации более 150 свалок. На заседании областного правительства были рассмотрены меры по повышению качества окружающей среды и укреплению экологического благополучия в регионе.

"За последние несколько лет область серьезно продвинулась в повышении качества окружающей среды, прежде всего благодаря реализации национального проекта "Экология". Хорошо зарекомендовала себя практика соглашений с бизнесом о реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эта работа должна быть продолжена", — приводит слова первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова департамент информационной политики региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, с предприятиями заключено 20 соглашений, которые предусматривают мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2030 года. Благодаря им в 2022 году на защиту окружающей среды было направлено 7,7 миллиарда рублей.

Министерство последовательно борется с несанкционированными свалками. Совместно с муниципалитетами специалисты провели инвентаризацию свалок, брошенных производств, шламонакопителей. Перечень из 151 объекта направлен в Минприроды России для включения в федеральный проект "Генеральная уборка", который является частью нацпроекта "Экология". Регион сможет претендовать на федеральное софинансирование работ по ликвидации свалок после того, как Росприроднадзор верифицирует их и будет подготовлена соответствующая проектная документация.

Напомним, в рамках нацпроекта "Экология" в Свердловской области проведена рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле. В декабре 2023 года завершится рекультивация на территории Широкореченского мусорного полигона твердых бытовых отходов. В этом году начнется разработка проектной документации на выполнение работ по ликвидации полигонов и свалок в 6 муниципалитетах.

На Среднем Урале формируется современная инфраструктура по обращению с твердыми бытовыми отходами. По данным министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, всего в регионе необходимо построить 10 мусоросортировочных комплексов, которые смогут переработать не менее 1,4 миллиона тонн отходов в год.

Сейчас строятся 3 мусоросортировочных комплекса с мощностями по утилизации отходов. В Краснотурьинске уже ведутся пуско-наладочные работы, возводится комплекс по компостированию мощностью 50 тысяч тонн в год. Второй мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тысяч тонн в год с участком компостирования и полигоном для твердых коммунальных отходов строится в Нижнем Тагиле. Третий — в Камышловском районе мощностью 60 тысяч тонн в год.

Также в регионе активно строятся и модернизируются контейнерные площадки. В 2023 году в муниципалитетах региона планируется создать 612 площадок и привести в соответствие нормам 1 357 из числа уже обустроенных.

По словам Алексея Шмыкова, ряд муниципалитетов уделяет недостаточное внимание созданию контейнерных площадок, в том числе для раздельного сбора отходов, эту работу необходимо интенсифицировать.

Ранее "Областная газета" писала, что на севере региона ликвидировали 17 свалок.

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