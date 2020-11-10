Екатеринбургская епархия пояснила ситуацию с бывшим настоятелем храма Ксении Петербургской

В храм Ксении Петербургской (ул. Шефская) назначен новый настоятель. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская митрополия дала официальный комментарий по ситуации с бывшим настоятелем храма Ксении Петербургской Георгием Бусыгиным.

В комментарии говорится, что тревожные сообщения поступали от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Сообщалось, что настоятель продолжает относиться к лишённому сана и отлучённому от Церкви отцу Сергею (Романову) как к священнослужителю.

"Не препятствуя частным контактам, Церковь одновременно с этим категорически запрещает любое церковно-каноническое общение и единение в Таинствах с теми, кто не принадлежит к Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Это особенно касается тех, кто призван Богом к служению единству Церкви в священном сане, числу которых принадлежал и протоиерей Георгий Бусыгин. После отлучения от Церкви Н. В. Романова протоиерей Георгий Бусыгин должен был оберегать свою паству от соблазна примкнуть к расколу, увещать заблудших", - говорится в заявлении Екатеринбургской митрополии.

Сложившаяся ситуация оценена как попытка захвата собора раскольниками – представителями Среднеуральского женского монастыря. Протоиерея вызывали на епархиальный церковный суд, чтобы выяснить его подлинное отношение к деятельности Н. В. Романова. Однако Георгий Бусыгин на заседание не явился. В итоге его освободили от должности настоятеля и запретили в священнослужении до окончания следствия.

В храм Ксении Петербургской (ул. Шефская) был назначен новый настоятель: им стал иерей Владимир Гливинский. 6 ноября появилась информация, что сторонники экс-схиигумена Сергия не пускают его в храм.

Затем, по версии Георгия Бусыгина, к храму приехали около 40 человек, в том числе представители Екатеринбургской епархии, которые не допустили его в церковь, что привело к конфликту. Известно, что после этого бывший настоятель находился в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, последнее, третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), который был извержён из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Отец Сергий вновь не явился на него, в связи с чем было принято решение об отлучении его от церкви. Как ранее сообщала "Областная газета", 7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Епархиальный суд подготовил ему 22 вопроса. На суд также были вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию. По итогам заседания они были лишены церковного сана.

Фото: официальный комментарий Екатеринбургской епархии