Стали известны имена лауреатов Демидовской премии-2020

Названы четыре лауреата Демидовской премии-2020. Имена озвучил председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик РАН Геннадий Месяц.

В ходе сегодняшнего брифинга он отметил, что премии вручаются в связи с решением попечительского совета. Далее Геннадий Месяц перечислил номинации и имена лауреатов. Список выглядит следующим образом:

в номинации прикладная математика премия присуждается академику Виктору Садовничему (родом из Краснопавловки, Украина) – выдающемуся учёному математику, механику, создателю. Виктор Антонович является ректором МГУ им. Ломономсова, а также президентом российского союза ректоров;

премия присуждается академику (родом из Краснопавловки, Украина) – выдающемуся учёному математику, механику, создателю. Виктор Антонович является ректором МГУ им. Ломономсова, а также президентом российского союза ректоров; металлургия – Леопольд Леонтьев (Екатеринбург) – выдающийся учёный, яркий представитель школы Уральских металлургов, главный научный сотрудник института металлургии УРО РАН, советник российской академии наук;

В 2019 году Леопольд Леонтьев был награждён премией Правительства РФ в области науки и техники. Ему полагалось 2 миллиона рублей.

общественные науки – Анатолий Торкунов (Москва) – выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО;

– (Москва) – выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО; новые технологии – Дмитрий Пумпянский (Улан-Удэ) – выдающийся инженер, доктор экономических наук. Является председателем совета директоров трубной металлургической компании, председатель наблюдательного совета УрФУ.

От имени попечительского совета и Демидовского научного фонда Геннадий Месяц поздравил новых лауреатов Демидовской премии и пожелал им новых успехов на благо нашей родины.

"Именно ради этого наши выдающиеся предшественники – Демидовы – в 19 веке придумали эту премию и наградили этой премией многих выдающихся учёных", – сказал он, добавив, что по счёту это уже 28 премия.

Напомним, 7 февраля в резиденции губернатора состоялось 27-е торжественное награждение российских академиков Демидовскими премиями-2019 – физика Юрия Оганесяна (г. Дубна), биолога Вячеслава Рожнова (г. Москва), географа Александра Чибилёва (г. Оренбург) и доктора экономических наук, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Евгений Куйвашев вручил им дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с медалями.

Главный смысл Демидовской премии – привлечь общественное внимание к научным трудам и заслугам лауреатов, к значимости отечественной науки. Каждый Демидовский лауреат традиционно получает денежную премию в размере 1 миллион рублей, а также символы награды: медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.

Добавим, накануне стало известно о смерти бывшего Президента Российской академии наук, лауреата Демидовской премии 2017 года академика Владимира Фортова. Выдающийся учёный болел коронавирусом.