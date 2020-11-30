Темы дня

Общество / Наука и технологии
30 ноября 2020, 13:49

Стали известны имена лауреатов Демидовской премии-2020

Названы четыре лауреата Демидовской премии-2020. Имена озвучил председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик РАН Геннадий Месяц.

В ходе сегодняшнего брифинга он отметил, что премии вручаются в связи с решением попечительского совета. Далее Геннадий Месяц перечислил номинации и имена лауреатов. Список выглядит следующим образом:

  • в номинации прикладная математика премия присуждается академику Виктору Садовничему (родом из Краснопавловки, Украина) – выдающемуся учёному математику, механику, создателю. Виктор Антонович является ректором МГУ им. Ломономсова, а также президентом российского союза ректоров;
  • металлургияЛеопольд Леонтьев (Екатеринбург) – выдающийся учёный, яркий представитель школы Уральских металлургов, главный научный сотрудник института металлургии УРО РАН, советник российской академии наук;

В 2019 году Леопольд Леонтьев был награждён премией Правительства РФ в области науки и техники. Ему полагалось 2 миллиона рублей.

  • общественные наукиАнатолий Торкунов (Москва) – выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО;
  • новые технологии – Дмитрий Пумпянский (Улан-Удэ) – выдающийся инженер, доктор экономических наук. Является председателем совета директоров трубной металлургической компании, председатель наблюдательного совета УрФУ.

От имени попечительского совета и Демидовского научного фонда Геннадий Месяц поздравил новых лауреатов Демидовской премии и пожелал им новых успехов на благо нашей родины.

"Именно ради этого наши выдающиеся предшественники – Демидовы – в 19 веке придумали эту премию и наградили этой премией многих выдающихся учёных", – сказал он, добавив, что по счёту это уже 28 премия.

Напомним, 7 февраля в резиденции губернатора состоялось 27-е торжественное награждение российских академиков Демидовскими премиями-2019 – физика Юрия Оганесяна (г. Дубна)биолога Вячеслава Рожнова (г. Москва)географа Александра Чибилёва (г. Оренбург) и доктора экономических наук, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Евгений Куйвашев вручил им дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с медалями.

Главный смысл Демидовской премии – привлечь общественное внимание к научным трудам и заслугам лауреатов, к значимости отечественной науки. Каждый Демидовский лауреат традиционно получает денежную премию в размере 1 миллион рублей, а также символы награды: медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.

Добавим, накануне стало известно о смерти бывшего Президента Российской академии наук, лауреата Демидовской премии 2017 года академика Владимира Фортова. Выдающийся учёный болел коронавирусом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2020, 13:51 / Общество
Воздушное пространство Среднего Урала с декабря будет охранять ЗРК С-400 "Триумф"
30.11.2020, 13:49 / Общество
Стали известны имена лауреатов Демидовской премии-2020
30.11.2020, 13:12 / Общество
На Среднем Урале от коронавируса скончались ещё девять человек
30.11.2020, 13:11 / Общество
На свердловской трассе в ДТП погиб водитель, пассажир в коме
30.11.2020, 12:52 / Общество
В России второй день снижается суточная заболеваемость коронавирусом