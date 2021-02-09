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9 февраля 2021, 14:11

Губернатор Свердловской области встретился с президентом РАН в Москве

Александр Сергеев

Президент РАН поблагодарил губернатора за сохранение традиций, связанных с чествованием выдающихся граждан и вручение Демидовских премий. Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук Александр Сергеев провели рабочую встречу на полях заседания президиума РАН. Они обсудили вопросы взаимодействия руководства Среднего Урала с научным сообществом.

В ходе встречи Евгений Куйвашев поздравил Александра Сергеева с Днём отечественной науки, который отмечался 8 февраля, и поблагодарил РАН за поддержку уральских учёных.

"Свердловская область – один из крупнейших научно-образовательных центров России. Мы уделяем большое внимание научно-технологическому развитию. Сегодня нет ни одной отрасли, ни одного направления, где бы мы не видели определяющую, ключевую роль науки", – заявил губернатор.

Он добавил, что Средний Урал занимает одну из лидирующих позиций среди регионов по количеству выданных патентов, созданных передовых технологий и объёму финансирования научных разработок. В свою очередь президент РАН поблагодарил губернатора за сохранение традиций, связанных с чествованием выдающихся граждан и вручение Демидовских премий.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев и Александр Сергеев также обсудили перспективы участия региона в реализации академическими институтами крупных международных научных проектов. При этом не уточняется, каких именно.

Кроме того, они встретились с лауреатами Демидовской премии 2020 года.

28-я торжественная церемония вручения Демидовской премии прошла в здании президиума Российской академии наук в Москве. Много лет подряд это мероприятие проводилось на Урале, откуда и пошла традиция Демидовских премий, но в этом году организаторы решили провести церемонию в столице страны.

Фото: сайт "Научная Россия"

Лауреатами премии в 2020-м году стали академики Леопольд Леонтьев, Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

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Областная газета Свердловской области

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