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26 апреля 2023, 19:32

Корпорация развития Среднего Урала и компания PitON Electric договорились о сотрудничестве

Соглашение КРСУ и компании PitON Electric

PitON Electric станет технологическим лидером в сфере электротехнического приборостроения в научно-производственной предпринимательской экосистеме "Космос". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На выставке ИННОПРОМ в Ташкенте заместитель директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Илья Пачкай подписал соглашение о сотрудничестве с компанией PitON Electric. Группа "Питон" планирует построить производственную площадку в создаваемом по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева технопарке в сфере электронной промышленности.

Инвестиции в проект оцениваются в 350 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Группа "Питон" планирует построить собственное здание площадью 5 000 квадратных метров. Предприятие возьмет на себя роль технологического лидера в сфере электротехнического приборостроения в научно-производственной предпринимательской экосистеме "Космос", которая появится на базе технопарка.

"Группа компаний "Питон" — это пример успешного импортозамещения в сфере высокотехнологичных производств. Мы планируем не только предоставить земельный участок, но и сотрудничать по направлениям промышленной кооперации, научных разработок, подготовки кадров и продвижению продукции на рынки сбыта", — рассказал Илья Пачкай.

В марте 2023 года Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию технопарка в сфере электронной промышленности. Новый технопарк создается по принципу локального наукограда, где будут объединены цикл разработок, опытное и серийное производство, подготовка инженеров.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев презентовал Свердловскую область на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте.

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Областная газета Свердловской области

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