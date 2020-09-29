Второй за год Crew Dragon запустят к МКС 31 октября

В октябре к МКС также полетят российские космонавты. Фото: Ивана Вагнера.

NASA объявило дату следующего запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Четыре астронавта полетят на станцию в субботу, 31 октября.

В состав экипажа SpaceX Crew-1 войдут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и астронавт из Японии Соити Ногути. Это будет первый запуск международного экипажа в рамках коммерческого полёта. Корабль Илона Маска на орбиту снова выведет ракета-носитель Falcon 9. Астронавты пробудут на станции шесть месяцев. Затем ожидается, что такие полёты станут регулярными.

"НАСА и SpaceX теперь нацелены на 2:40 утра по восточному поясному времени в субботу, 31 октября, для запуска миссии агентства SpaceX Crew-1 с астронавтами на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Напомним, что в мае этого года запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полётом с территории США на корабле местного производства. С 2011 года астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен пробыли на станции два месяца, один из них успел совершить выход в открытый космос.

Добавим, что компания SpaceХ со штаб-квартирой в городе Хоторн в Калифорнии основана в 2002 году как производитель космической техники акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском, как он говорил, с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Первый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1, завершившийся аварией, прошёл в марте 2006 года.