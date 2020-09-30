Темы дня

Общество / Космос
30 сентября 2020, 08:11

На МКС обнаружили место утечки воздуха

МКС

Экипаж МКС дважды изолировался, чтобы выяснить причину утечки воздуха. Фото: Иван Вагнер

Роскосмос сообщил, что утечка воздуха на Международной космической станции происходит в российском сегменте "Звезда". Космонавты теперь ищут конкретное место, чтобы восстановить герметичность модуля.

Отмечается, что ситуация не угрожает жизни жителей орбитального дома не препятствует продолжению полёта в штатном режиме. Известно, что в служебном модуле находится научная аппаратура.

"Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Добавим, что экипаж МКС дважды изолировался, чтобы выяснить причину утечки воздуха.

В "космической командировке" сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля, в октябре ожидается из возвращение на Землю.

Читайте также:

Названы сроки ближайших выходов в космос космонавтов РФ.

Второй за год Crew Dragon запустят к МКС 31 октября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.09.2020, 11:37 / Спорт
Пётр Ян обошёл Конора МакГрегора в рейтинге сильнейших бойцов мира
30.09.2020, 11:24 / Общество
В Екатеринбурге проводится проверка после выхода ученика на карниз третьего этажа школы
30.09.2020, 10:59 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил составы призывных комиссий в свердловских городах
30.09.2020, 10:46 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему управляющие компании оттягивают подачу тепла
30.09.2020, 10:25 / Общество
Куда сдать лампочки и батарейки в Екатеринбурге: график приёма опасных отходов на октябрь