На МКС обнаружили место утечки воздуха

Экипаж МКС дважды изолировался, чтобы выяснить причину утечки воздуха. Фото: Иван Вагнер

Роскосмос сообщил, что утечка воздуха на Международной космической станции происходит в российском сегменте "Звезда". Космонавты теперь ищут конкретное место, чтобы восстановить герметичность модуля.

Отмечается, что ситуация не угрожает жизни жителей орбитального дома не препятствует продолжению полёта в штатном режиме. Известно, что в служебном модуле находится научная аппаратура.

"Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Добавим, что экипаж МКС дважды изолировался, чтобы выяснить причину утечки воздуха.

В "космической командировке" сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля, в октябре ожидается из возвращение на Землю.

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