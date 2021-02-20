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Общество / Космос
20 февраля 2021, 17:00

В октябре Россия запустит к Луне посадочный аппарат

Аппарат "Луна-25"

Запуск "Луны-25" запланирован на октябрь 2021 года. Фото: Роскосмос

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Они обсудили в том числе российскую лунную программу.

Впервые за 45 лет наша страна возобновляет исследование Луны. В начале октября 2021 года Россия запустит с космодрома "Восточный" посадочный аппарат "Луна-25". Уже в феврале начинаются испытания пилотируемого корабля "Орёл", который доставит россиян на Луну.

"Мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу. Корабль "Орёл" - наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырёх космонавтов к Луне. Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе", - приводит пресс-служба Кремля слова Дмитрия Рогозина, сказанные на встрече с Владимиром Путиным.

В ходе встречи отмечалось, что в прошлом году было выполнено 24 пуска ракет космического назначения, в 2021 году их планируется 29.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть собственная программа исследования Луны, которая стартует в 2021 году. Он также объяснил, почему наша страна не участвует в лунном проекте США.

Известно также, что с середины этого года трое мужчин и три женщины разных национальностей начнут готовиться в России к лунным экспедициям. Их ждут 240 суток изоляции. Для них смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности. Она будет включать в себя перелёт к спутнику Земли, орбитальный облёт для поиска места десантирования, посадку и выход на поверхность Луны.

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Областная газета Свердловской области

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