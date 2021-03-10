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Общество / Космос
10 марта 2021, 13:43

Вместо третьего космонавта к МКС в апреле на "Союзе" полетит астронавт

Кто полетит к МКС в апреле-2021

Ранее предполагалось, что Роскосмос отправит в апреле на МКС только россиян. Фото: Роскосмос

Роскосмос изменил состав апрельской экспедиции к Международной космической планете по просьбе NASA. Вместо третьего российского космонавта на "Союз МС-18" возьмут астронавта.

Вместо Сергея Корсакова бортинженером-2 на борту пилотируемого корабля будет Марк Ванде Хай. В дублирующем составе космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина заменит астронавт NASA Энн МакКлейн. В составе основного экипажа остаются Олег Новицкий (командир экспедиции и корабля, уроженец Минской области Белорусской ССР) и Пётр Дубров (бортинженер-1, уроженец Хабаровска). Дублёрами назначены Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Ранее предполагалось, что Роскосмос отправит в апреле на МКС только россиян. Запуск российского корабля запланирован на 9 апреля. Полёт пойдёт по короткой 2-витковой схеме. Резервная дата - 11 апреля.

"Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полётов. Роскосмос идёт на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования МКС", - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что традиция международных экипажей осуществляется уже более 20 лет и будет продолжена.

Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчковастронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Последние четверо - прибыли на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Областная газета Свердловской области

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