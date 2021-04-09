К МКС запустили корабль "Гагарин" с тремя космонавтами

Ожидается, что космический маршрут в 100 000 км займёт всего 3,5 часа. Фото: Роскосмос

9 апреля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-18". Запуск приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, поэтому отправленный космический транспорт назвали "Ю. А. Гагарин".

На борту корабля находятся два космонавта Роскосмоса Олег Новицкий (командир 65-й экспедиции и корабля, уроженец Минской области Белорусской ССР) и Пётр Дубров (бортинженер-1, уроженец Хабаровска), а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Они долетят до орбитального дома по "сверхбыстрой" двухвитковой схеме. Ожидается, что космический маршрут в 100 000 км займёт всего 3,5 часа.

Космонавты проведут в космической командировке 191 день. Им предстоит совершить выход в открытый космос, а также принять новый модуль "Наука", в котором в дальнейшем будут работать российские космонавты.

На борту Международной космической станции новую смену встретят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Последние четверо прибыли в прошлом году на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Таким образом, на МКС во время пересменки будет сразу 10 человек - 6 в американском сегменте и 4 в российском.

"Прибывшие космонавты обычно отправляются в "купала" и впервые смотрят на Землю из космоса. Уже находящимся на борту всегда интересно посмотреть на их реакцию. Например, я не мог сказать ни слова от удивления и красоты", - рассказал перед запуском ракеты в рамках прямой трансляции находящийся на борту МКС Сергей Кудь-Сверчков.

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