Космонавт Олег Артемьев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обменялись книгами

Владыка вручил космонавту, приехавшему в Екатеринбург, книгу о страстотерпце враче Евгении Боткине. Фото: Екатеринбургская епархия

В столицу Урала на Царские дни приехал российский лётчик-космонавт Олег Артемьев. Он встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, а также с православной молодёжью в Храме-на-Крови.

При первой встрече владыка рассказал гостю, что сам мечтал стать космонавтом. Известно, что он окончил Московский авиационный институт. Они обменялись книгами. Олег Артемьев подарил митрополиту книгу "С орбиты - на Землю". Она была издана к 60-летию первого полёта человека в космос. Космонавт оставил в книге свой автограф и надпись: "Митрополиту Евгению с уважением, любовью, самыми лучшими пожеланиями и на добрую память о первой встрече от персонажей этой книги".

Фото: Екатеринбургская епархия

Владыка вручил космонавту книгу о страстотерпце враче Евгении Боткине, небесном покровителе главы Екатеринбургской митрополии. Он отметил, что Царские дни - это не только молитвенное воспоминание, но и серия культурных и просветительских встреч.

"Раньше, когда мы были детьми, космонавт - это была мечта, это было высшее, что можно было представить, о чём можно было мечтать молодому человеку. Сегодня говорят, что молодые люди хотят стать блогерами, хакерами или ещё какими-то другими специалистами. Но тот интерес, который вызвала весть о прибытии Олега Германовича в Екатеринбург, подтверждается полным залом детей, которые жаждут этой встречи", - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова архипастыря.

Отметим, что на встречу с космонавтом действительно собрался полный зал. Вопросы лётчику задавали воспитанники воскресных школ, приходских молодёжных клубов, патриотических клубов, православные следопыты и другие.

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