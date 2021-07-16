Космонавт Олег Артемьев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обменялись книгами

В столицу Урала на Царские дни приехал российский лётчик-космонавт Олег Артемьев. Он встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, а также с православной молодёжью в Храме-на-Крови.
При первой встрече владыка рассказал гостю, что сам мечтал стать космонавтом. Известно, что он окончил Московский авиационный институт. Они обменялись книгами. Олег Артемьев подарил митрополиту книгу "С орбиты - на Землю". Она была издана к 60-летию первого полёта человека в космос. Космонавт оставил в книге свой автограф и надпись: "Митрополиту Евгению с уважением, любовью, самыми лучшими пожеланиями и на добрую память о первой встрече от персонажей этой книги".
Владыка вручил космонавту книгу о страстотерпце враче Евгении Боткине, небесном покровителе главы Екатеринбургской митрополии. Он отметил, что Царские дни - это не только молитвенное воспоминание, но и серия культурных и просветительских встреч.
"Раньше, когда мы были детьми, космонавт - это была мечта, это было высшее, что можно было представить, о чём можно было мечтать молодому человеку. Сегодня говорят, что молодые люди хотят стать блогерами, хакерами или ещё какими-то другими специалистами. Но тот интерес, который вызвала весть о прибытии Олега Германовича в Екатеринбург, подтверждается полным залом детей, которые жаждут этой встречи", - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова архипастыря.
Отметим, что на встречу с космонавтом действительно собрался полный зал. Вопросы лётчику задавали воспитанники воскресных школ, приходских молодёжных клубов, патриотических клубов, православные следопыты и другие.
Подроюнее об этом читайте в ближайших номерах "Областной газеты".
Олег Артемьев является уроженцем Риги. Его первый полёт на Международную космическую станцию состоялся в 2014 году. Тогда он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. Вторая космическая командировка на орбиту состоялась в 2018 году. В этом время на Земле проходил ЧМ по футболу. Космонавту удалось заснять с борта МКС Екатеринбург и "Екатеринбург Арену", на которой прошло несколько матчей.
Сейчас он готовится к новому полёту в составе дублирующего экипажа с режиссёром Алексеем Дудиным и актрисой Алёной Мордовиной. Они дублируют основной экипаж (в него входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд), который отправится на станцию для съёмок первого худождественного фильма на орбите с рабочим названием "Вызов". Ожидается, что сам Олег Артемьев отправится в космос в 2022 году, а дублировать его будет космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.