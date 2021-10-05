В журнале «Журналистика и медиарынок» вышла статья о спецпроекте «ОГ» к 60-летию первого полёта человека в космос

Материал о спецпроекте «ОГ» к 60-летию первого полёта человека в космос вышел на страницах журнала Союза журналистов России. Фото: Алексей Кунилов

Публикация «Космические дали «Областной газеты» рассказывает о том, как возникла идея создания спецпроекта «60 лет в космосе» и кто из уральцев стал героем материалов «ОГ» о вкладе Свердловской области в развитие российской космонавтики.

В журнале «Журналистика и медиарынок» № 9–10/2021 опубликованы авторские статьи дипломантов конкурса Союза журналистов России на Лучшее журналистское произведение 2021 года. Среди них — обозреватель «ОГ» Станислав Мищенко со спецпроектом «60 лет в космосе». На страницах журнала он рассказал, как создавался этот цикл публикаций.

«Вслед за Юрием Гагариным в космос устремились мечты миллионов советских детей. Далеко не все из них дотянулись до него, но те, кто достиг заветной цели, стали самыми счастливыми людьми на Земле. Среди них нашлось немало жителей Свердловской области. Рассказывать о них – большая честь для «Областной газеты», ведь половина сотрудников нашей редакции тоже хотели в юности стать космонавтами. А писать, как говорит главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин, надо о том, что интересно лично тебе», – написал журналист «ОГ».

На сегодняшний день в спецпроект «60 лет в космосе» вошла 21 публикация. Наиболее интересные из них — интервью с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программамСергеем Крикалёвым, беседа с уроженцем Новолялинского городского округа и директором космодрома Байконур в 2016–2019 годахЕвгением Раковским, интервью с космонавтом из ЕкатеринбургаСергеем Прокопьевым о колонизации Венеры и заметка о серовчанинеАндрее Федяеве, который отправится на Международную космическую станцию во второй половине 2023 года.