Темы дня

Общество / Космос
17 октября 2021, 09:42

Киноэкипаж с Юлией Пересильд успешно приземлился на Землю

Приземлившийся корабль

Приземление прошло нормально.. Фото: кадр трансляции Роскосмоса

Киноэкипаж, в составе которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, успешно приземлились на Землю. В космической командировке они провели 12 дней.

Корабль "Ю. А. Гагарин" с киноэкипажем приземлился в Казахстане. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Они приземлились в вертикальное положение. Сразу после контакта с землёй к ним подлетел вертолёт, чтобы забрать их.

Экипаж космического корабля "Ю. А. Гагарин" находится в порядке, сообщил командир корабля Олег Новицкий во время переговоров с Землей. Актриса и режиссер провели на станции 12 дней. Они снимали первый художественный фильм в космосе "Вызов".

Напомним, космический корабль с киноэкипажем запустили с космодрома Байконур 5 октября. Стыковка с МКС произошла в ручном режиме, так как в автоматическом режиме пристыковаться не удалось. Вечером они вышли на связь с Землёй. За время своей неземной командировки Юлия Пересильд успела поприветствовать с МКС участниц третьего Евразийского женского форума. После приземления актриса и режиссёр пройдут 10-дневную реабилитацию после двух недель в космосе. У космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, который провёл на Международной космической станции больше полугода, острый период реабилитации составит две недели.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.10.2021, 10:40 / Общество
В Асбесте при пожаре погибло четыре человека
17.10.2021, 09:42 / Общество
Киноэкипаж с Юлией Пересильд успешно приземлился на Землю
17.10.2021, 09:10 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работников дорожного хозяйства
16.10.2021, 21:40 / Общество
18 человек погибли в результате отравления алкоголем в Свердловской области
16.10.2021, 18:01 / Общество
В Свердловской области на дистант из-за инфекций отправили 500 классов