Киноэкипаж с Юлией Пересильд успешно приземлился на Землю

Приземление прошло нормально.. Фото: кадр трансляции Роскосмоса

Киноэкипаж, в составе которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, успешно приземлились на Землю. В космической командировке они провели 12 дней.

Корабль "Ю. А. Гагарин" с киноэкипажем приземлился в Казахстане. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Они приземлились в вертикальное положение. Сразу после контакта с землёй к ним подлетел вертолёт, чтобы забрать их.

Экипаж космического корабля "Ю. А. Гагарин" находится в порядке, сообщил командир корабля Олег Новицкий во время переговоров с Землей. Актриса и режиссер провели на станции 12 дней. Они снимали первый художественный фильм в космосе "Вызов".

Напомним, космический корабль с киноэкипажем запустили с космодрома Байконур 5 октября. Стыковка с МКС произошла в ручном режиме, так как в автоматическом режиме пристыковаться не удалось. Вечером они вышли на связь с Землёй. За время своей неземной командировки Юлия Пересильд успела поприветствовать с МКС участниц третьего Евразийского женского форума. После приземления актриса и режиссёр пройдут 10-дневную реабилитацию после двух недель в космосе. У космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, который провёл на Международной космической станции больше полугода, острый период реабилитации составит две недели.