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4 ноября 2022, 11:57

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев поздравил россиян с Днем народного единства. Видео

российские космонавты

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Фото: кадр из видеообращения/Роскосмос

Космонавты — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина — поздравили россиян с Днем народного единства. Видеообращение было записано на Международной космической станции (МКС).

"Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днем народного единства", — обратился екатеринбуржец, командир МКС Сергей Прокопьев к гражданам РФ.

В свою очередь Анна Кикина отметила, что Россия многонациональна и на ее территории проживает более 190 народов. Дмитрий Петелин подчеркнул: "Сила России в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны".

Видео: Роскосмос.

Напомним, Сергей Прокопьев отправился на МКС 21 сентября, позже к экспедиции присоединилась космонавт Анна Кикина.

Ранее уральцев и свердловчан с Днем народного единства поздравили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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