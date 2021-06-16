Уральская пловчиха примет участие в Олимпийском квалификационном турнире по плаванию на открытой воде

Анастасия Кирпичникова. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage

Уральская пловчиха Анастасия Кирпичникова примет участие в олимпийском квалификационном турнире по плаванию на открытой воде в португальском Сетубале. Если она отберётся на Игры-2021 в Токио, то выступит сразу в двух плавательных дисциплинах.

Анастасия Кирпичникова, представляющая нижнетагильский СК «Спутник», в 2020 году дебютировала в плавании на открытой воде (дистанция 10 километров) на чемпионате России. Дебют получился удачный – она завоевала золотую медаль. При том, что с 2014 года эту дистанцию на чемпионатах страны выигрывала одна и та же спортсменка.

В этом году Анастасия дебютировала на чемпионате Европы по водным видам спорта в этой дисциплине и стала восьмой. Для первого раза результат неплохой.

Сейчас пловчиха отправится в Португалию, где вместе с Кириллом Абросимовым, Евгением Дратцевым и Екатериной Сорокиной попробует отобраться на Олимпийские игры. Причём Анастасия уже выполнила олимпийский норматив в классическом плавании (в 50-метровом бассейне).

– Надеюсь, что всё смогу сделать. Оба вида для меня одинаково важны – и открытая вода, и бассейн, – рассказывала «Облгазете» спортсменка.

Отбор пройдёт 19 и 20 июня.