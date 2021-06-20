Уральские боксёры завоевали Кубок России

Призовой фонд соревнований составил 20 миллионов рублей. Фото: Федерация бокса России

В Екатеринбурге завершился командный Кубок России по боксу среди мужчин. В решающей встрече команда из Уральского федерального округа (УрФО) одержала победу над соперниками из Центрального федерального округа (ЦФО).

В решающей встрече уральцы на два очка обошли спортсменов из центральной части России. Итоговый счёт — 16:14.

Полные результаты финала выглядят следующим образом:

До 49 кг. Володя Мнацаканян (ЦФО) единогласным решением судей победил Эдмонда Худояна (УрФО);

До 52 кг. Никита Устинов (УрФО) сломил сопротивление Василия Егорова (ЦФО);

До 56 кг. Бахтовар Назиров (УрФО) единогласным решением судей одолел Овика Оганнисяна (ЦФО);

До 60 кг. Кагир Минатуллаев (УрФО) единогласным решением судей оказался сильнее Германа Арджении (ЦФО);

До 64 кг. Илья Шакиров (ЦФО) единогласным решением судей победил Рашида Янгазиева (УрФО);

До 69 кг. Алиса Шарифов (УрФО) единогласным решением судей одолел Игоря Свиридченкова (ЦФО);

До 75 кг. Андрей Ковальчук (УрФО) раздельным решением судей оказался сильнее Степана Хитаряна (ЦФО);

До 81 кг. Максим Емельянов (ЦФО) единогласным решением судей победил Сергея Мурашева (УрФО);

До 91 кг. Георгий Кушиташвили (ЦФО) единогласным решением судей победил Андрея Стоцкого (УрФО);

Свыше 91 кг. Ярослав Дороничев (УрФО) единогласным решением судей одолел Светослава Тетерина (ЦФО).

Днём ранее боксёры Приволжского федерального округа (ПФО) победили команду Санкт-Петербурга и завоевали бронзовые медали Кубка России, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России (ФБР).

Генсекретарь ФБР Кирилл Щекутьев высоко оценил уровень конкуренции на командном Кубке страны: «Бои на турнире были очень конкурентными и зрелищными. Оцениваю командный Кубок России на отлично и с точки зрения организации, и в плане спортивной составляющей. Финал был сумасшедшим по накалу страстей. Мне очень понравилась атмосфера в командах: все друг за друга болели, было единение внутри коллективов. У этого турнира большое будущее. Уже сейчас мы получаем большое количество заявок на проведение командного Кубка России. В 2022 году это соревнование примет Пермь, а вот на 2023 год уже есть конкуренция».

Как писала «Областная газета», в столицу Урала приехали сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения. Призовой фонд соревнований составил 20 миллионов рублей.

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