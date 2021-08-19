В российскую сборную на Паралимпийских играх вошли 16 свердловчан

Свердловчане представят Россию в семи категориях. Фото: Галина Соловьёва

На Паралимпийских играх от команды России выступит 16 спортсменов из Свердловской области. Сами соревнования пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

В делегацию России также вошли четыре свердловских тренера. Наш регион занимает четвёртую строчку по количеству представителей после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Известно, что свердловчане будут выступать в нескольких категориях.

Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:

волейбол сидя – Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис Шестаков, Владимир Панкратов, тренер Танаткан Букин; лёгкая атлетика – Третьякова Елена; настольный теннис – Владимир Топорков; стрельба из лука – Антон Зяпаев; велоспорт – Михаил Асташов, тренер Владимир Алыпов.

Спорт слепых:

лёгкая атлетика – Егор Шаров, тренер Борис Кавешников.

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями:

плавание – Вячеслав Емельянцев, тренер Светлана Гришина.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Первый спортсмены отправились в Японию уже сегодня, 19 августа. В российскую сборную вошли 242 спортсмена из 50 субъектов России.

Напомним, 8 августа в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры. Россия заняла пятое место в общем медальном зачёте. Всего российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград - 71.

Читайте также:

Владимир Путин присудил госнаграды российским олимпийцам.

Виктория Мешкова: "На Олимпиаде наступило осознание, что могу с этими девчонками бороться на равных".

Свердловская область на Играх обогнала полмира.