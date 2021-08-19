В российскую сборную на Паралимпийских играх вошли 16 свердловчан

На Паралимпийских играх от команды России выступит 16 спортсменов из Свердловской области. Сами соревнования пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.
В делегацию России также вошли четыре свердловских тренера. Наш регион занимает четвёртую строчку по количеству представителей после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Известно, что свердловчане будут выступать в нескольких категориях.
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:
- волейбол сидя – Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис Шестаков, Владимир Панкратов, тренер Танаткан Букин;
- лёгкая атлетика – Третьякова Елена;
- настольный теннис – Владимир Топорков;
- стрельба из лука – Антон Зяпаев;
- велоспорт – Михаил Асташов, тренер Владимир Алыпов.
Спорт слепых:
- лёгкая атлетика – Егор Шаров, тренер Борис Кавешников.
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями:
- плавание – Вячеслав Емельянцев, тренер Светлана Гришина.
XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Первый спортсмены отправились в Японию уже сегодня, 19 августа. В российскую сборную вошли 242 спортсмена из 50 субъектов России.
Напомним, 8 августа в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры. Россия заняла пятое место в общем медальном зачёте. Всего российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград - 71.
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