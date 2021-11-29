FISU отменила Зимнюю Универсиаду 2021 года из-за штамма коронавируса "омикрон"

Отмена Универсиады связана с угрозой распространения штамма коронавируса "омикрон". Фото: сайт FISU.

Зимняя Универсиада 2021 года в Люцерне отменена. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял такое решение на фоне информации о распространении нового штамма коронавируса "омикрон".

Сообщение об отмене появилось на сайте FISU.

"Перед лицом введённых в Швейцарии и по всему миру ограничений на путешествия, у нас не остаётся иного выбора кроме как отменить Зимнюю Универсиаду 2021 года в Люцерне. Это решение далось нам очень тяжело. Так много наших друзей в швейцарских университетах потратили массу сил и времени на подготовку к этому мероприятию. Однако новые ограничения на перемещения делают проведение студенческих игр невозможным", - сказал действующих президент FISU Леонз Эдер.

Напомним, в середине ноября на юге Африки был выявлен новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила греческую букву "омикрон". Первых заражённых этим штаммом уже выявили в Израиле, Гонконге, Канаде, Италии и Германии. Новые ограничения на въезд ввели более 30 стран, среди которых Россия, США, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, Германия, Израиль, Нидерланды, Италия, Марокко, Франция, Австрия, Чехия, Малайзия, Египет, Турция, Япония, Греция, Канада, Австралия и Южная Корея.

К слову, "ОГ" собрала всю актуальную информацию о симптомах "омикрона", глобальных мерах борьбы со штаммом и мнения экспертов об опасности вируса.

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Универсиаде уточнили цифры.