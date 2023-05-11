В Екатеринбурге 100 дней до старта Международного фестиваля университетского спорта отметили экопрогулкой

Важно, чтобы как можно больше людей узнали о фестивале университетского спорта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге провели экопрогулку, приуроченную к 100 дням до старта Международного фестиваля университетского спорта. В ней приняли участие горожане, спортсмены и волонтеры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мне очень приятно, что Екатеринбург — столица студентов — будет принимать Международный фестиваль университетского спорта. Мы понимаем, что за 100 дней до старта начнется настоящая "жара". И хочется, чтобы она была не только у организаторов, но и в сердце каждого студента", — сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов.

Он призвал участников экопрогулки сделать предстоящие соревнования яркими, встретить гостей, друзей хлебом и солью, болеть за российских спортсменов.

Маршрут прогулки был составлен таким образом, что при его изучении на виртуальной карте образовалось число 100.

"У Свердловской области есть опыт проведения мероприятий такого масштаба. И я убеждена, что фестиваль пройдет ярко, красочно. Все получат большое спортивное удовольствие. Оставшиеся 100 дней мы должны использовать еще и для того, чтобы как можно больше людей узнали о предстоящем событии", — подчеркнула заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Ольга Белоножкина.

До старта экопрогулки был официально представлен посол Международного фестиваля университетского спорта — 2023, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский. По его словам, быть послом фестиваля очень почетно. Спортсмен видит свою цель в том, чтобы рассказывать о предстоящих соревнованиях как можно большему числу людей, популяризировать их.

"Осталось 100 дней. С одной стороны, кажется, что это много, но с другой, для нас, организаторов — мало. Каждый день на счету. В те дни, когда будет проходить фестиваль, город будет отмечать свое трехсотлетие. Уверен, что энергия этих двух событий даст незабываемые впечатления и участникам, и гостям. Будем ждать всех в гости и усердно готовиться", — поделился пресс-секретарь Международного фестиваля университетского спорта Дмитрий Тугарин.

Сегодня было запущено голосование по выбору слогана предстоящих соревнований. Все желающие могут отметить тот вариант, который лучше всего отражает спортивные традиции города, любовь к спорту и честной игре.

Отметим, фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта. Возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Глава региона не раз говорил, что "будет сделано все для того, чтобы Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге прошел на самом высоком уровне". Концепция соревнований соответствует задачам нацпроекта "Спорт — норма жизни".

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Участие в состязаниях примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов — 3 400 человек.

Видео предоставлено организаторами Международного фестиваля университетского спорта

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловская синхронистка Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта.

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