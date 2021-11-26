Где покататься на коньках в Екатеринбурге. График работы и цены

СК "Юность" ждёт посетителей уже сегодня. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге стартует зимний сезон 2021/2022 ледовых катков. Рассказываем, где, когда и за сколько можно покататься на коньках.

26 ноября открываются:

Каток "Северное сияние" в ЦПКиО Екатеринбурга (ул. Мичурина, 230) ждёт первых посетителей в 17:00. Как и в прошлом году он разместится на территории фан-зоны. Для гостей с коньками и без организованы разные входы.

График работы : пн с 17:00 до 22:00, вт-чт с 10:00 до 22:00, пт-вс с 10:00 до 23:00. По выходным и праздникам выход на лёд будет закрыт с 14:00 до 15:00.

: пн с 17:00 до 22:00, вт-чт с 10:00 до 22:00, пт-вс с 10:00 до 23:00. По выходным и праздникам выход на лёд будет закрыт с 14:00 до 15:00. Цены: выход на лёд – от 100 до 250 рублей в зависимости от дня недели и времени посещения (держатели карт "Мир" получат скидку 20%), прокат коньков – 200 руб./час.

Спортивный комплекс "Юность" на ул. Куйбышева, 32а – есть корт для начинающих и музыкальное сопровождение. Новинкой сезона станут мастер-классы действующей спортсменки, чемпионки мира по синхронному фигурному катанию на коньках Варвары Скорыниной.

График работы: пн-пт – с 19:00 до 22:00, сб – с 17:00 до 22:00, вс – с 15:00 до 22:00.

пн-пт – с 19:00 до 22:00, сб – с 17:00 до 22:00, вс – с 15:00 до 22:00. Цены: дети до 7 лет + один сопровождающий без коньков – бесплатно, школьники до 18 лет (при предъявлении документа, подтверждающего школьный возраст) и студенты (при предъявлении студенческого) – в будни 150 рублей, в выходные и праздничные дни – 200 рублей, взрослые – 200 и 250 рублей соответственно.

Другие площадки:

Крытый каток "Айсберг" в ТЦ "Луна" (Сибирский тракт, 34) работает на постоянной основе. С 7 ноября катания проводятся в формате сеансов. Одновременно на катке могут находиться не более 75 человек.

График работы: вы можете узнать у администратора по телефону 228-46-02.

вы можете узнать у администратора по телефону 228-46-02. Цены: выход на лёд в будние дни – 250 рублей за один сеанс, в выходные, праздничные и предпраздничные - 300 рублей за один сеанс.

Ранее "Областная газета" писала, что большой каток в Академическом – традиционно откроется на берегу пруда в Преображенском парке. Произойдёт это 15 декабря. Сейчас там строят пирс, на котором разместится полусфера. В шатре организуют пункт проката коньков и раздевалки для местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец", в этом и следующем годах массовых катаний не будет. На месте катка строится тренировочная площадка для легкоатлетов. Будет работать только хоккейный корт. В СК надеются, что после Универсиады-2023, помимо появления крытой Ледовой арены, будет принято решение по организации ледовой площадки для массовых катаний.

Добавим, в прошлом году в уральской столице состоялось торжественное открытие новой территории спортивного отдыха "Арена Парк" – ледового катка площадью 1 800 "квадратов". Тогда за вход с подростков от 13 лет и взрослых брали 150 рублей, с детей 6-12 лет – 100 рублей. Дети до пяти лет и пенсионеры могли прокатиться на коньках бесплатно.

Напомним, на горе Уктус горнолыжный сезон стартовал 7 ноября.