«Если осенью включат в бюджет, в 2022-м сможем начать реконструкцию»

Дом на углу улиц Малышева и Горького был передан шахматистам в 2019 году. Фото: Алексей Кунилов

Проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» в Екатеринбурге, по адресу ул. Малышева, 58/Горького, 37 получил положительное заключение государственной экспертизы. В этом здании планируется разместить Дом шахмат.

Информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, где в графе «Вид работ» значится – «Сохранение объекта культурного наследия».

О создании уральского Дома шахмат (или как его иногда называют – Центрального дома шахматистов Урала) известно уже не один год. Для этих целей планируется отреставрировать доходный дом, построенный во второй половине XIX века (вероятнее всего, в 1880-е годы) на углу Покровского проспекта и 2-й Беговой улицы (сейчас это улицы Малышева и Горького). Шахматистам он был передан в августе 2019 года (сейчас пустует). В этом же здании впоследствии должен разместиться музей шахмат.

– Мы уже прошли госэкспертизу проекта и госэкспертизу сметы проекта, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» директор Уральской шахматной академии (Академия по документам – застройщик. – Прим. «ОГ») Альберт Степанян. – Наш следующий этап – подготовить документы к осенней бюджетной сессии, чтобы нас включили в бюджет на 2022 год.

– Схема финансирования остаётся такой же: 50 процентов областной бюджет, другие 50 – Федерация шахмат Свердловской области в лице её президента Андрея Симановского?

– Есть договорённость о том, что затраты на реконструкцию будут совместными. Самое главное, чтобы бюджет выделил средства, необходимые для приведения здания в порядок. Такую же сумму предположительно вложит и Федерация шахмат области.

– Есть информация, что на работы понадобится около 150 млн рублей.

– Правильно. Во столько примерно и обойдётся реконструкция. Но Андрей Моисеевич хочет из этого особняка сделать подобие московского Центрального дома шахматиста. Речь идёт о внутренней «красоте» – различных украшениях, лепнине, оборудовании. Это дополнительные затраты. И они тоже ложатся на его плечи.

– Изначально вы планировали начать работы в 2021-м, но вмешалась пандемия. Какие сейчас сроки?

– Если нас включат в бюджет, то в 2022 году мы сможем начать реконструкцию. На стройку закладывается примерно полтора года. Поэтому в 2023-м теоретически объект сможем сдать. Но это самый оптимистичный вариант.