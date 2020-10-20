Валерий Стенников: "Не судьба побороться при родных трибунах"

Фото: Всероссийская федерация самбо/Анна Иваницкая

Екатеринбург лишился одного из самых ожидаемых спортивных мероприятий года. Чемпионат Европы по самбо, даты проведения которого несколько раз изменялись, был отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Изначально турнир был запланирован на май, однако из-за коронавируса его передвинули на сентябрь. В августе приняли решение отложить чемпионат до 27 ноября. Однако в последствии Европейская федерация самбо совместно с оргкомитетом турнира приняли решение об отмене турнира. "Областная газета" обсудила сложившуюся ситуацию с заслуженным тренером России, наставником сборной Свердловской области Валерием Стенниковым.

- Валерий Глебович, для вас это было неожиданное решение?

- Если честно - уже был к этому готов. Такая ситуация сейчас в стране складывается с коронавирусом. Конечно, нам хотелось бы провести в Екатеринбурге чемпионат Европы, на нём должны были выступить четыре представителя Свердловской области, в том числе Альсим Черноскулов. В следующем году уже будет новый чемпионат России, новый отбор на международные соревнования, и, соответственно, новые участники.

- Есть ли варианты, что чемпионат Европы-2021 пройдёт в Екатеринбурге?

- По календарю Европейской федерации дзюдо в следующем году хозяйкой турнир должна стать Италия. Я говорил с президентом организации Владимиром Елисеевым, предложил ему провести чемпионат Европы-2020 в следующем году, как, например, Олимпиаду. Он заулыбался. Сказал, что спортсмены не могут приехать сначала в Екатеринбург на турнир, а затем ещё и выступить в Италии на ещё одном чемпионате Европы. Поэтому, видимо, не судьба нам побороться при родных трибунах.

- Спортсмены сильно расстроились из-за отмены турнира?

- Конечно. Мы ведь и на чемпионате России в прошлом году выступали с тем прицелом, что хотелось как можно больше наших спортсменов делегировать на домашний чемпионат Европы. Четыре человека готовились, тренировались. Но вот такая ситуация, ничего не поделать уже.