Пётр Ян (слева) провел с Алджамейном Стерлингом (справа) два поединка, теперь в соперниках россиянина лучший друг американца – Мераб Двалишвили. Фото: UFC

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил», экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) 29-летний Пётр ЯН узнал имя нового соперника. Им стал грузинский спортсмен Мераб ДВАЛИШВИЛИ, который старше россиянина на три года. Поединок должен состояться 11 марта в Лас-Вегасе и стать главным событием турнира UFC Fight Night 221.

Черная полоса

Пётр Ян дебютировал в сильнейшей лиге мира (UFC) в 2018 году и сразу же зарекомендовал себя зрелищным и бескомпромиссным бойцом. За два года он провел шесть боев, все их выиграл (три – досрочно) и вышел на титульный поединок против легендарного Жозе Альдо. Летом 2020 года Ян финишировал экс-чемпиона UFC, забрал чемпионский пояс и привез его в Екатеринбург. Но после этого у Петра начались проблемы. Последние два года россиянин не может занести себе в актив, так как в четырех боях он потерпел аж три поражения (до прихода в UFC у Яна был лишь один проигрыш).

Началось все с первой защиты пояса против американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга. Пётр уверенно разбирался с соперником, и дело шло к его победе, но в четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом. Итог – дисквалификация, поражение и лишение титула. Больше года Стерлинг избегал реванша с Яном, который назначили в UFC сразу после их первого поединка. За это время Пётр уверенно победил топового бойца дивизиона – Кори Сэндхагена - и завоевал титул временного чемпиона.

Второй поединок со Стерлингом состоялся в апреле 2022 года и прошел все запланированные пять раундов. По оценкам многих экспертов, поединок остался за Яном, но судьи отдали победу раздельным решением Алджамейну. С таким положением дел был не согласен даже президент UFC Дана Уайт, но ничего не поделаешь. «Вы меня обокрали», – разочарованно заявил Ян после боя.

Осенью 2022 года Петру дали в соперники американца Шона О'Мэлли, который располагался гораздо ниже в рейтинге, но имел огромное медийное влияние. Плюс в руководстве UFC видят в О'Мэлли будущую суперзвезду, которая сможет приносить доход, поэтому парню с 12-м местом в рейтинге достался в соперники первый номер легчайшего веса. Их поединок состоялся в Абу-Даби, был трехраундовым и также прошел всю дистанцию. Пётр был лучше по всем показателям: по количеству ударов, по количеству точных ударов, по контролю в партере, по броскам. Но судьи вновь украли победу у россиянина, отдав ее О'Мэлли раздельным решением, которое вызвало много споров и негодования.

Соперник не из простых

Интересно, что за три поражения в четырех поединках большинство бойцов увольняют из UFC. Но в случае Петра об этом не шло речи. Более того, Ян по-прежнему высоко располагается в рейтинге своего дивизиона: у россиянина вторая строчка, выше только Шон О'Мэлли и действующий чемпион организации Алджамейн Стерлинг.

После такой неудачной серии менеджеры бойцов обычно подбирают своим спортсменам более легкие поединки, чтобы вновь выйти на победную серию, почувствовать уверенность. Но, опять же, это не случай Яна. Пётр не считает себя проигравшим в последних поединках и желает как можно скорее вернуться в титульную гонку. Поэтому в соперниках у россиянина оказался грузинский спортсмен Мераб Двалишвили.

Грузинский боец дебютировал в UFC на полгода раньше Яна, но сделал это не так эффектно. Мераб потерпел два поражения подряд и был на грани увольнения, но затем Двалишвили выдал фантастическую серию из восьми побед подряд и ворвался в рейтинг лучших представителей своего веса. Мераб не проигрывает с апреля 2018 года, в последнем поединке он одолел единогласным решением судей Жозе Альдо.

Двалишвили – физически сильный боец, имеющий хорошую борцовскую базу. Он один из лучших в легчайшем весе по количеству совершенных тейкдаунов, Мераб в своих боях делает акцент именно на борьбе. В этом плане поединок против Петра Яна будет крайне интересен. Дело в том, что у россиянина один из лучших процентов защиты от тейкдауна. К примеру, во втором поединке Алджамейн Стерлинг, хвалившийся своей отличной борьбой, совершил только два успешных перевода в партер, при этом сделал аж 22 попытки.

В стойке преимущество Яна над Двалишвили очевидно. У Петра отличная боксерская база, он перебивал всех своих соперников в UFC. И, вероятно, именно на работе в стойке будет делать акцент российский спортсмен.

Чемпион и четыре претендента

Для обоих спортсменов это будет важный бой для дальнейшей карьеры. Ян занимает вторую строчку в рейтинге, Двалишвили – третью. И, естественно, победитель противостояния будет одним из главных претендентов на титульный поединок. Расклад в легчайшей весовой категории на данный момент довольно запутанный. Есть чемпион – Алджамейн Стерлинг, который, по всей видимости, вновь выбыл на неопределенный срок. После первого поединка с Яном он больше года залечивал плечо, сделав внеплановую операцию. Сейчас Стерлинг пожаловался на разрыв бицепса и заявил, что в ближайшее время не сможет появиться в октагоне.

Из ниоткуда появился бывший чемпион лиги – Генри Сехудо. Он завершил карьеру еще в 2020 году, но решил вернуться ради громкого и денежного боя со Стерлингом. Из-за того, что Алджамейн вылетел, в соперники Сехудо пророчат О'Мэлли, да и сами бойцы начинают раскручивать поединок. Вот и получается, что есть чемпион и две пары претендентов. И дальнейший расклад сил в легчайшем весе будет зависеть от того, кто победит в парах О'Мэлли-Сехудо и Ян-Двалишвили.

Есть также еще один факт, который может вмешаться в титульную гонку. Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг – ближайшие друзья, которые еще и вместе тренируются. Оба неоднократно заявляли, что не будут драться друг против друга. Поэтому в случае победы Двалишвили вполне возможно, что Стерлинг оставит свой пояс и перейдет в полулегкий вес, о таком возможном повороте событий говорил и сам чемпион. Тогда Двалишвили, вероятнее всего, будет оспаривать вакантный титул с победителем пары Сехудо-О'Мэлли, а у Яна появятся серьезные проблемы, и между ним и титулом образуется пропасть.

При победе Яна ситуация будет еще запутаннее. В титульной гонке останутся Пётр, Алджамейн и победитель пары Сехудо-О'Мэлли. Стерлинг всеми силами будет стараться избежать третьего поединка с Яном (от второго он бегал больше года) и будет просить у UFC бой с Генри или Шоном. А россиянину придется какое-то время ждать дальнейшего развития событий.

В любом случае, победа нужна Петру как воздух. Как со спортивной стороны (остаться в топе легчайшего веса), так и с ментальной. Яну важно доказать, прежде всего себе, что два поединка со Стерлингом и бой с О'Мэлли – неудачное стечение обстоятельств, и что он по-прежнему является сильнейшим бойцом своего дивизиона.

«Грузинский ледокол» С Мерабом Двалишвили произошел курьезный случай в феврале 2021 года. У себя на родине спортсмен совершал утреннюю пробежку в парке, после чего решил искупаться в ледяной воде. Двалишвили решил записать это на видео: разделся, зашел в воду и прыгнул вперед головой. Мерабу казалось, что на воде лежит снег, но под ним была корка льда. Двалишвили пробил ее головой, тут же вынырнул и схватился за лоб, который был в крови. Мераб отправился в больницу, где ему наложили несколько швов. После этого пользователи Интернета и любители смешанных единоборств в шутку окрестили Двалишвили «Грузинским ледоколом». Мераб, кстати, обладая хорошей самоиронией, спустя время вернулся к этому пруду и «отомстил» льду: надел перчатки, шлем и устроил поединок со льдом, в котором на этот раз одержал победу.