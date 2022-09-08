"Урал" подписал контракт с Ибраимой Сиссе

Фото: Пресс-служба "Урала"

В последний день летнего трансферного окна екатеринбургский "Урал" усилил состав, подписав соглашение с защитником Ибраимой Сиссе. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Он родился 28 февраля 1994 года в Бельгии, но имеет еще и гражданство Гвинеи. Выступал за бельгийские клубы "Стандарт" и "Мехелен", также играл в английском "Фулхэме" (он выходил на поле против «Манчестера Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Арсенала»). Последней командой, за которую выступал Сиссе, был бельгийский "Серен Юнайтед".

Также стоит отметить, что Ибраима приглашался во все юношеские сборные Бельгии. 10 матчей Сиссе провел в составе молодежной команды Бельгии. А на взрослом уровне Ибраима выбрал выступление за сборную Гвинеи, за которую провел 8 матчей.

Напомним, что ранее "Урал" подписал контракт с нападающим из Нидерландов Райем Влутом. Также стало известно о том, что в Екатеринбург вернулся защитник и экс-капитан команды Денис Кулаков, который уже приступил к тренировкам с екатеринбургской командой. Еще состав екатеринбургской команды пополнил экс-полузащитник "Спартака" Остон Урунов, позже клуб объявил о переходе белорусского защитника Егора Филипенко.